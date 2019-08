Et samlet felt forærer Lambrechts hold etapesejr i Polen

Den afdøde belgiske cykelrytter Bjorg Lambrecht blev tirsdag mindet på 4. etape af Polen Rundt.

Efter at den 22-årige belgier døde mandag efter et styrt, blev tirsdagens etape neutraliseret, og Lambrechts nu tidligere holdkammerater hos Lotto Soudal fik foræret sejren.

Feltet stoppede op få meter fra målstregen og lod de seks tilbageværende Lotto Soudal-ryttere køre over i samlet flok.

Efter en tale til ære for den afdøde belgier foregik afslutningen i stilhed, og flere ryttere og ledere virkede dybt berørte over den tragiske hændelse dagen forinden.

Arrangørerne havde allerede inden etapens start besluttet at neutralisere den forkortede etape og bestemt, at Lotto Soudal-holdet skulle tildeles sejren, hvis holdet stillede op.

Bjorg Lambrecht styrtede på mandagens etape, der blev kørt på glatte veje på grund af regnvejr. Han tabte i høj fart kontrollen med cyklen og ramte ind i nogle betonrør i vejkanten.

Efter styrtet blev Bjorg Lambrecht ifølge AFP genoplivet på stedet og dernæst transporteret i ambulance til et hospital i byen Rybnik.

Men her var det ikke muligt for lægerne at redde hans liv. Han døde på operationsbordet.

Bjorg Lambrecht var i gang med sin anden sæson som professionel, og han var betragtet som et af Belgiens største talenter.