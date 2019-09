Esbjergs håndboldmestre knuser igen Nykøbing

For anden gang på otte dage slog Jesper Jensens Team Esbjerg-spillere Nykøbing F. Håndboldklub.

Team Esbjergs håndboldkvinder har fået en perfekt start på sæsonen i landets bedste række.

Det forsvarende mesterhold vandt onsdag med 24-18 på hjemmebane over Nykøbing F. Håndboldklub.

Det er blot en uge siden, at vestjyderne slog modstanderne fra Nykøbing med 11 mål i Super Cuppen, hvor sidste sæsons mester og pokalvinder står over for hinanden.

Med onsdagens sejr er Team Esbjerg oppe på to sejre i ligaen, efter at holdet i weekenden åbnede turneringen med en udesejr over Jan Pytlicks stærke Odense-hold.

Alt tyder i øjeblikket på, at cheftræner Jesper Jensen og hans spillere igen skal kæmpe med i toppen af ligaen. Holdet har maksimumpoint på førstepladsen efter to spillerunder.

I onsdagens opgør fulgtes de to hold ad frem til 4-4, inden værterne fra Esbjerg trak fra med fem scoringer i træk. Ved pausen var den vestjyske føring på 13-7.