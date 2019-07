Esbjerg-træner langer ud efter DBU inden europæisk kamp

John Lammers finder det uforståeligt, at han måtte afgive tre spillere til U20-landsholdet i juni.

Esbjerg tabte søndag 0-2 hos FC Nordsjælland i Superligaen, selv om vestjyderne skabte fire store chancer undervejs.

Træthed hos spillerne er en del af forklaringen på nederlaget, mener cheftræner John Lammers og gør Dansk Boldspil-Union (DBU) til medansvarlige.

Højrebacken Daniel Anyembe, der lavede en afgørende fejl ved FCN's 1-0-scoring, samt midtbanespillerne Jacob Lungi Sørensen og Mark Brink spillede i juni således to testkampe for U20-landsholdet.

- Vi havde en hård sidste sæson. Det var helt utroligt, at DBU udtog de tre spillere. Det er en skam for dansk fodbold, siger Lammers.

Trioens landsholdsdeltagelse gjorde, at de fik en to uger kortere opstart med Esbjerg efter afholdt ferie, og dermed er de ikke helt i samme gear som holdkammeraterne.

Lammers ærgrer sig over, at der ikke blev taget ekstra hensyn til Esbjerg, da klubben som bekendt spiller Europa League-kvalifikation efter sin tredjeplads i sidste sæson.

- Vi vil meget gerne lave point til dansk fodbold ved at klare os godt i de europæiske kampe, så jeg var meget overrasket over og finder det uforståeligt, at de tre spillere var med på U20-landsholdet.

Esbjerg tabte torsdag 0-2 hos hviderussiske Shakhtyor Soligorsk i det første opgør i Europa League-kvalifikationen, men John Lammers overvejer alligevel at hvile en del af sine normale stamspillere i returkampen på torsdag.

- Jeg overvejer det. Vi vil meget gerne videre til næste runde, men hvis spillerne ikke er friske, kan de ikke levere det forventede.

- Friskheden er vigtigere end navne på torsdag, og vi skal spille igen på søndag, så det er en stor udfordring for os, siger hollænderen.

Esbjergs hjemmekamp mod OB næste søndag bliver holdets femte kamp på 15 dage.