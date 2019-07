Esbjerg-træner går efter mindst et udebanemål i Europa

Esbjerg spiller torsdag aften mod hviderussiske Shakhtyor Soligorsk i anden kvalifikationsrunde i Europa League.

Og Esbjerg-træner John Lammers kræver som minimum en udebanescoring med hjem til returopgøret i Danmark.

- Vi tager til Hviderusland for at få et godt resultat, og det er det, vi er indstillet på at kæmpe for, selv om det bliver en hård opgave.

- Det er svært at sige, hvad et godt resultat derovre er, da det afhænger en del af kampens udvikling.

- Men der er ingen tvivl om, at vi vil gå efter at lave mindst ét udebanemål, som i sidste ende kan blive meget værdifuldt, siger Lammers til klubbens hjemmeside.

Han garanterer, at det vil være en flok velforberedte Esbjerg-spillere, der løber ind på Stroitel Stadium i den hviderussiske by Soligorsk godt 150 kilometer fra hovedstaden Minsk.

- Shakhtyor Soligorsk er en modstander, som vi ikke kendte alverden til i forvejen, men det gør vi nu.

- Vi har set dem flere gange og analyseret på deres stærke og svage sider, så vi føler os så godt forberedte som overhovedet muligt, siger Lammers.

For mange af Esbjergs spillere er det første gang, de spiller kampe af denne type på klubniveau.

- Selv om omgivelserne er helt anderledes, så er spillet det samme, og vi skal blot fokusere på det samme som altid, for så har vi en god chance for at få det resultat med hjem, som vi ønsker, lyder det fra Lammers.

Esbjerg ved allerede, hvem en eventuel modstander i tredje kvalifikationsrunde kan blive, hvis det lykkes at slå Shakhtyor Soligorsk ud.

Vestjyderne kan få enten italiensk eller ungarsk modstand i form af Torino eller Debrecen.

Esbjergs kamp i Hviderusland fløjtes i gang torsdag klokken 19. Returkampen i Esbjerg spilles torsdag 1. august klokken 19.45.