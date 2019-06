Esbjerg skal til Malta eller Hviderusland i kvalifikation

Superligaens nummer tre fra den forgangne sæson, Esbjerg, får maltesisk eller hviderussisk modstand i anden runde af kvalifikationen til Europa League.

Det står klart efter onsdagens lodtrækning i byen Nyon, hvor vestjyderne var i bowlen. Det samme var Brøndby, som kan møde Lechia Gdansk i anden runde.

Esbjerg møder den samlede vinder af de to kampe mellem Shakhtyor Soligorsk fra Hviderusland og Hibernians fra Malta.

De to hold mødes i første runde af kvalifikationen. Avancementet til næste runde afgøres over to kampe.

Shakhtyor Soligorsk ligger aktuelt nummer tre i den hviderussiske liga. I sidste sæson blev holdet nummer to i ligaen, der følger kalenderåret. Hibernians blev nummer to i Malta.

Kampene i anden kvalifikationsrunde spilles 25. juli og 1. august.

Brøndby træder ligesom Soligorsk og Hibernians ind i første runde af kvalifikationen. Mandag blev det afgjort, at de blå-gule skal besejre finske FC Inter Turku over to kampe for at få adgang til anden runde.

Når Brøndby videre, venter altså det polske tophold Lechia Gdansk, der vandt grundspillet i den polske liga, men sluttede på tredjepladsen efter slutspillet i den forgangne sæson.

Brøndby sikrede sig en plads i kvalifikationen, da holdet i sin sidste superligakamp i sæsonen slog Randers 4-2 på hjemmebane i den direkte duel om en billet.

Pokal- og sølvvinderne fra FC Midtjylland indtræder først i tredje runde af kvalifikationen. Den trækkes der lod til 22. juli.

Tidligere onsdag blev det afgjort, at mestrene fra FC København i Champions League-kvalifikationen skal møde vinderen af opgøret mellem walisiske The New Saints og et hold fra den indledende kvalifikationsrunde.

Der spilles tre kvalifikationsrunder og en playoffrunde forud for gruppespillet i både Champions League og Europa League.