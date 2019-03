Esbjerg-helt om sit vilde mål: Vi var jo færdige

Joni Kauko scorede et bizart mål i overtiden og sikrede Esbjerg en plads i top-6 med en 2-1-sejr over Vejle.

Jublen var enorm, da Esbjerg søndag sikrede sig billetten til top-6 i Superligaen på en højst forunderlig scoring i overtiden.

Her blev Esbjergs Joni Kauko den store frelser, da han i tillægstiden snød alt og alle og ikke mindst Vejle-keeper Thomas Hagelskjær og scorede målet, der sikrede en 2-1-sejr over Vejle.

De tre point betød, at Esbjerg er klar til mesterskabsslutspillet, og det sene mål var et studie værd.

Den finske matchvinder kom løbende ude fra hjørneflaget og pillede bolden fra Vejles målmand, som var i færd med at kaste bolden frem til et udspark, og Kauko sparkede den så i mål.

- Jeg havde lige lavet et frygteligt indlæg og lå ude ved hjørneflaget, og var helt færdig, og tænkte bare "fuck", siger Joni Kauko.

Kort tid forinden, var Esbjerg blevet reduceret til 10 mand, da midtbanespilleren Lasha Parunashvili fik rødt kort.

Det gjorde ikke kovendingen i opgøret mindre opsigtsvækkende for hjemmeholdet.

- Det var jo slut. Vi havde ikke mere at give af. Lasha havde lige fået et rødt kort, og vi var færdige, siger den finske helt.

Han gav ikke op og søgte en sidste mulighed, da målmand Thomas Hagelskjær var uopmærksom et øjeblik.

- Jeg så, at alle løb tilbage. Ingen kiggede på mig, og så tænkte jeg faktisk, at hvis han smider bolden nu, så har jeg en chance, siger Joni Kauko.

Dermed scorede han det vanvittigt afgørende mål, hvilket ikke gjorde oplevelsen mindre.

- Jeg kan godt følge dem, der mener, at det er federe at vinde på denne måde end at vinde 4-0, men jeg havde nu også kunnet leve med 4-0, siger Joni Kauko.

Han ser frem til, at Esbjerg kan spille frit i mesterskabsslutspillet.

- Vi har intet at tabe i de kampe, men personligt kan jeg faktisk bedst lide, når der står en hel masse på spil.

- Vi kan spille frit, men vi skal ikke begynde at slappe af, og hvis der er nogen, der gør det, skal jeg nok sørge for, at det stopper med det samme, siger Joni Kauko.