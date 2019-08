Esbjerg har hviderussisk kniv for struben

Rodolph Austin, Jacob Lungi Sørensen og Mathias Kristensen har været sikre kort i startopstillingen hos Esbjerg i sæsonens tre første superligakampe.

Men da holdet torsdag var på besøg i Hviderusland til det første af to opgør mod Shakhtyor Soligorsk i kvalifikationen til Europa League, sad de på bænken fra kampens start.

Esbjerg spillede sig til flere store chancer, men på bundlinjen stod der 2-0 i hviderussisk favør efter 90 minutter på Stroitel Stadium.

Vinderen over to opgør kan efter alt at dømme se frem til italienske Torino i næste runde af kvalifikationen, men vestjyderne har ikke gjort nok for at nærme sig det store møde.

Det mener TV3 Sports fodboldekspert Jesper Thygesen.

- Jeg synes, det var ærgerligt at se, at man sparede spillere, fordi man var bange for, at de var trætte, eller hvad der var undskyldningen for det. Det er ikke særlig ofte, at Esbjerg får chancen for at vise sig frem på den scene. Så jeg synes, den skulle have haft fuld skrue.

- Det var stærke spillere, der var sat ud. Rodolph Austin var specielt savnet i midterforsvaret, siger Jesper Thygesen.

Esbjergs sportschef, Jimmi Nagel Jacobsen, understreger, at vestjyderne går benhårdt efter avancement.

- Vi vægter den europæiske deltagelse rigtig højt. Vi vil gerne gøre det så godt som muligt og få den erfaring, der følger med, siger han.

Ifølge sportschefen er det dog ikke alle Esbjergs spillere, der på nuværende tidspunkt kan spille tre kampe på en uge.

- Dem må vi selvfølgelig bytte lidt rundt på og se, hvordan vi kan gøre det så optimalt som muligt for klubben.

Det tætpakkede program er nemlig også fyldt med kampe i Superligaen.

Fra næste sæson består den bedste danske fodboldrække af 12 hold. Det betyder, at der i denne sæson er tre hold, der må tage turen ned i 1. division, og kampen for at undgå nedrykning er allerede i gang.

- Vi har en Superliga, som i år er ret skelsættende. Superligaen har rigtig høj prioritet, og det er vigtigt for os, at vi får etableret os.

- Men det betyder ikke, at vi ikke også synes, at Europa-kampene er vigtige. For det gør vi, siger sportschefen.

Thygesen mener ikke, at Superligaen bør være en faktor, når holdet sættes i de europæiske kvalifikationskampe. Selv ikke hvis det skulle koste lidt i den hjemlige liga.

- Superligaen er så lang endnu, at jeg tænker, at man kan reparere på det, siger han.

Med et forspring på to mål har hviderusserne gode kort på hånden før torsdagens duel på Blue Water Arena. Udgangspunktet er guf for Shakhtyor Soligorsk, vurderer Jesper Thygesen.

- Jeg håber, at Esbjerg knækker koden til kampen og kommer videre. Men den passer godt til hviderusserne, det må vi være ærlige at sige. De kan stå i deres to fireblokke, hvor de står rutineret. De ved godt, hvordan man skal forsvare.

- Jeg synes, at mange af dem er dårlige fodboldspillere, men de kommer til at stå meget kompakt, vurderer fodboldeksperten.

Ligesom Esbjerg spiller Brøndby torsdag aften i samme kvalifikation. De blå-gule møder Lechia Gdansk, der vandt første kamp 2-1 i Polen.