Esbjerg forlænger med ukrainsk angriber

Superligaklubben Esbjerg kan nyde godt af ukrainske Yuri Yakovenko frem til udgangen af 2021.

Tirsdag meddelte Esbjerg således, at klubben har forlænget kontrakten med angriberen, der har scoret 13 mål i 52 kampe for Esbjerg.

25-årige Yuri Yakovenko kom til Esbjerg i sommeren 2017 for at genstarte karrieren efter en periode med skader, og i denne sæson har han scoret syv gange i Superligaen og fire gange i det afsluttede mesterskabsspil.

Ukraineren er glad for at fortsætte i den vestjyske klub.

- Jeg er meget glad for, at jeg skal fortsætte i Esbjerg. Jeg føler mig i god form, og jeg er tilpas i byen og blandt mine holdkammerater, så det var naturligt for mig at underskrive en ny aftale, siger Yuri Yakovenko i en pressemeddelelse fra Esbjerg.

Her vurderer sportschef Jimmi Nagel Jacobsen, at Esbjerg og Yakovenko kan få yderligere gavn af hinanden.

- Yuri har i de seneste seks måneder holdt et meget højt niveau, hvor han har vist, at han er en ægte fuldblodsangriber, der kan score mål.

- Med stenhårdt arbejde var han en evig trussel for forsvarsspillerne hos alle modstandere i Superligaen, siger Jimmi Nagel Jacobsen blandt andet.

Esbjerg vandt efter oprykningen til Superligaen bronzemedaljer i denne sæson.