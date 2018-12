Esbjerg forlænger med målmandsprofil

Superligaklubben Esbjerg holder fast i førstemålmand Jeppe Højbjerg.

Fredag skriver vestjyderne på deres hjemmeside, at den 23-årige spiller har fået forlænget sin kontrakt, der stod til at udløbe 30. juni, frem til sommeren 2022.

Højbjerg rundede for nylig 100 kampe i Esbjerg-trøjen og har i lang tid været fast mand i målet.

- Det er rigtig dejligt at få det på plads. Det har været et ønske for mig at blive i klubben nogle år endnu, så det er jeg meget glad for, siger Højbjerg på klubbens hjemmeside.

- De (klubben, red.) har bevist med aftalen, at de tror på mig og vil satse på mig, hvilket naturligvis er vigtigt. Nu handler det om at give noget igen og blive en endnu større profil på det her hold, som også har præsteret rigtig godt.

Sportschef i Esbjerg Jimmi Nagel Jacobsen er glad for, at det er lykkes at holde fast på en egenudviklet spiller, da det sender et godt signal til de unge spillere på klubbens akademi.

- Hvis man knokler hårdt og tager de rette beslutninger, kan man blive en profil på Esbjergs bedste mandskab, siger han.

Jeppe Højbjerg har spillet i Esbjerg siden 2013. Han er ligeledes noteret for 40 kampe på diverse danske ungdomslandshold.

I 2016 var Højbjerg startende målmand på OL-landsholdet ved legene i Rio de Janeiro.

Joni Kauko har også fået forlænget sin kontrakt med esbjergenserne fredag.

Den finske midtbanespiller og Esbjerg har nu papir på hinanden frem til sommeren 2021.

Kauko kom til Esbjerg fra Randers i sommerens transfervindue. I denne sæson er det blevet til 20 kampe og fem mål.