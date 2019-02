Esbjerg booker kvartfinale i EHF Cup med storsejr i Rumænien

Team Esbjerg er klar til kvartfinalen i EHF Cuppen efter en sejr på 32-19 over Magura Cisnadie fra Rumænien.

Team Esbjerg er i gang med en god sæson. Kvindeholdet ligger nummer tre i den danske liga, og søndag sikrede håndboldklubben sig en plads i kvartfinalen i EHF Cuppen.

Det skete med en sikker sejr over Magura Cisnadie fra Rumænien på 32-19.

Med sejren topper Esbjerg gruppe A i den europæiske turnering med ni point, og det er nok til at være sikker på en billet til kvartfinalen, selv om der stadig mangler en kamp i gruppespillet.

Også Viborg i gruppe C er allerede sikker på en kvartfinale i turneringen, mens de to resterende danske hold, Herning-Ikast Håndbold og Nykøbing Falster Håndboldklub, endnu ikke er sikret en plads videre.

De to hold spiller senere søndag.

Esbjerg fik en perfekt start på søndagens kamp mod gruppens bundhold. Cisnadie har stadig ingen point i gruppen, og det var også tydeligt, at der var klasseforskel, selv om rumænerne havde hjemmebanefordelen.

Der gik fem et halvt minut, før hjemmeholdet scorede sit første mål, og det blev til 6-1 til Esbjerg, før Cisnadie igen kom på måltavlen efter 12 minutter.

Med ti minutter tilbage af halvlegen kom rumænerne dog tæt på ved 8-10, inden Esbjerg igen trak fra og kunne gå til pause foran med 15-10.

Anden halvleg blev en ren Esbjerg-opvisning, og rumænerne kunne ikke stille noget op mod det stærke danske mandskab.

Specielt norske Sanna Solberg brillerede og scorede syv mål på otte forsøg i kampen.

For Cisnadie var det 35-årige Ada Emilia Moldovan, der var bedst og scorede knap halvdelen af rumænernes mål, men lige lidt hjalp det, og Esbjerg kunne rejse hjem med en storsejr på 32-19 over bundholdet.

De to andre hold i gruppe A, Storhamar fra Norge og tyske Bietigheim, spiller senere søndag. De to ligger henholdsvis nummer to og tre med fem og fire point i gruppen.

De to bedste hold går videre til kvartfinalen.