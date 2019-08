Esben Petersen tilbage på Middelfarts hold

FODBOLD: Middelfart Boldklub rejste hjem fra marskens grønne land med tre vitale point, der fastholder presset i topkampen i den vestlige kreds i 2. division.

1-0 over FC Sydvest klinger ikke af guld og glimmer, men den slags sejre mod outsidere er en simpel og god vane, hvis man vil blande sig i topkampen.

Middelfart havde for første gang i efteråret den offensive trumf Esben Petersen med fra start, og det gav bonus, da den direkte spillende angriber satte Casper Johansen op i kanten af feltet, hvorefter Johansen drejede af på en forsvaret og med venstrebenet smed bolden over i fjerneste hjørne. og når Casper Johansen begynder at score med venstrebenet, bliver det for alvor til mange scoringer i en sæson.

Esben Petersen fik spillet 80 minutter, og helheden tegnede lovende.

Hjemmeholdet fik udvist profilen Silas Songani kort før pausen, da den hurtige angriber med fortid som kontraktspiller i Sønderjyske, fik andet gule kort for det, som lignede en stempling i maven på gæsternes Lasse Thomsen.

Middelfart havde efter pausen boldbesiddelse i forholdet 65 til 35, men det blev dog kun til relativt få chancer, og til sidst satsede FC Sydvest logisk nok mand og mus, og det blev til enkelte løse chancer for sønderjyderne.

Nu skal Middelfart prøve at gentage sejren, når turen på tirsdag går til Jammerbugt, hvor man afvikler den kamp, som i starten af sæsonen blev aflyst på grund af torden og lynild over Pandrup og nærmest matrikler.