Christian Eriksen sprudlede og scorede et afgørende mål for Tottenham, der spillede 2-2 ude mod Juventus.

Tottenhams Christian Eriksen indtog en hovedrolle, da han scorede til slutresultatet 2-2 ude mod Juventus i den første af to ottendedelsfinaler i Champions League.

Eriksen passerede Juventus-keeper Gianluigi Buffon på et direkte frispark efter 72 minutter.

Den danske landsholdsspiller valgte at sparke bolden hårdt og fladt i den side, hvor Buffon stod.

Buffon tog et skridt til den anden side for at dække af bag muren, og selv om veteranen nåede tilbage og ned til Eriksens forsøg, gik bolden i kassen.

Med 2-2 og to udebanemål fik Tottenham dermed et godt udgangspunkt før returkampen i England om tre uger.

Juventus fik ellers en drømmestart på kampen med to mål i de første ni minutter.

Gonzalo Higuain bragte Juventus foran 1-0 efter blot to minutter, men argentineren så ud til at være offside, da han modtog bolden fra Miralem Pjanic.

Det ændrede dog ikke på, at Tottenham snorksov, da Pjanic på et frispark løftede bolden ind til en helt fri Higuain, der helflugtede 1-0-målet ind bag Tottenham-keeper Hugo Lloris.

Syv minutter senere begik Tottenham-backen Ben Davies et klodset straffespark, da han kom for sent i en tackling på Federico Bernardeschi.

Higuain fordoblede føringen fra pletten, men Lloris var helt ude ved stolpen og have fingerspidserne på bolden, som dog strøg i mål.

Foran 2-0 trak Juventus sig tilbage og overlod al initiativet til englænderne. Og det skulle vise sig at være en taktisk dum idé.

Tottenham begyndte at styre kampen og fik med hurtige pasninger italienerne ud at løbe.

Ti minutter før pausen blev Harry Kane spillet helt fri af Dele Alli, og den engelske landsholdsangriber rundede Juventus-keeperen og reducerede nemt til 1-2.

Kane havde to chancer mere i en særdeles underholdende første halvleg, men Buffon viste klassen med to gode redninger.

I overtiden af første halvleg tog hjemmeholdets kantspiller Douglas Costa en solotur ind i feltet og blev nedlagt af Serge Aurier.

Igen fik Higuain lov til at sparke straffesparket, men denne gange ramte angriberen overliggeren til stor skuffelse for størstedelen af de 41.232 tilskuere.

Higuain havde også haft flere chancer for at score yderligere, men brændte ved de lejligheder.

Eriksen spillede generelt en fremragende kamp og havde også et kvalificeret langskud, som Buffon boksede væk.

I anden halvleg var Tottenham bedst, og Eriksens frispark efter 72 minutter sikrede fortjent udeholdet uafgjort.