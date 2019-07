Eriksen træner alene på Tottenhams træningstur

Nu er der måske snart nyt om Christian Eriksens fremtid.

Den danske fodboldstjerne blev ifølge nyhedsbureauet Reuters fredag set træne alene forud for Tottenhams træningskamp mod Juventus i Singapore søndag.

Det satte gang i rygterne om et snarligt skifte væk fra klubben for Eriksen, men Tottenham-manager Mauricio Pochettino forklarede de nysgerrige journalister, at solotræningen skyldes en mindre operation efter Champions League-finalen 1. juni.

- Det er svært for mig at kommentere på spillerens vegne. Han fik en mindre lille operation efter finalen. Det er derfor, han hellere vil træne alene i dag, siger manageren.

- Vi fik muligheden for at lade ham blive hjemme i London, men den medicinske stab besluttede, at han godt kan blive klar til at spille, og derfor er han med, siger Pochettino ifølge Reuters.

Der er ikke nogen meldinger om, hvad det er for en operation, som danskeren har gennemgået.

Eriksen har kontraktudløb med Tottenham efter den kommende sæson, hvor han vil kunne forlade klubben gratis, og er gennem længere tid er blevet sat i forbindelse med andre klubber - herunder Real Madrid.

Den danske landsholdsspiller har selv tidligere sagt, at han er åben over for nye udfordringer.

- Jeg har et år tilbage af kontrakten, så mit fokus er selvfølgelig stadig på Tottenham, selv om jeg måske gerne vil prøve noget nyt.

- Real Madrid er et skridt op. Men det kræver, at der er interesse fra klubben, og det er man ikke selv herre over. Det kræver, at Real ringer til Tottenham og siger, at de vil have mig, sagde han blandt andet til Ritzau i juni.