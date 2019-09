Eriksen skruede poker-ansigtet på

FODBOLD: En Arsenal-fan rendte rundt i foyeren på Hotel Barcelo i Marbella og da han så Christian Eriksen bønfaldt han fynboen om at forlade Tottenham Hotspurs.

- Please leave Spurs, please Eriksen, sagde han i håbet om, at det kunne svække Tottenham i kampen mod de evige rival i nordøst-London.

DBU's kommunikationschef Jakob Høyer havde på forhånd fået besked fra Christian Eriksen om, at han ikke ville tale om transfervindue og situationen omkring et eventuelt klubskifte, da det officielle pressemøde begyndte ved 17.45-tiden på hotellet ved Costa del Sol.

Christian Eriksen har siden sommer og også i perioden op til været rygtet til forskellige klubber syd på og de rygter tog til, da han ved sidste landsholdssamling i Helsingør ytrede ønske om at prøve noget nyt.

- Jeg har altid følt, at der var meget opmærksomhed fra mediekorpset, hvor det meste af det her har foregået. Jeg er bare glad for at spille fodbold, for det er, hvad det handler om for mig. Jeg er stadig Tottenham-spiller, sagde han, da der var seks timer til transfervinduet lukkede.

- Der er bestemt ikke noget, der er dumt for mig ved at blive i Tottenham.

- Vil du så senere se, om du kan prøve noget andet til næste år?

Christian Eriksen skruede det skæve poker-smil på over for DR og forblev tavs til spørgsmålet, men havde naturligvis forståelse for, at der overhovedet blev stillet.

- Der har stået en masse ting i medierne, som jeg bare har ladet stå. Jeg koncentrerer mig om at spille fodbold, sagde han til avisens udsendte.

- Jeg er et kanonsted og det vil Tottenham altid forblive uanset, hvad der sker.

Er det et godt afbræk fra alle de spekulationer, der har været, at være med landsholdet?

- Både og. I England er vi beskyttet fra den slags spørgsmål og jeg har ingen intentioner om at gøre noget anderledes her i forhold til klubben. I journalister er i Danmark langt heldigere i forhold til at spørge, men jeg koncentrerer mig om at spille fodbold, fastslog Christian Eriksen, hvis tavshed må formodes at forstås sådan, at han i hvert ikke kommer fra Spurs i dette vindue, men først til vinter eller helt transferfri til sommer.