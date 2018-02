Christian Eriksen kom til at spille en hovedrolle, da Tottenham tirsdag aften spillede 2-2 i den første Champions League-ottendedelsfinale ude mod Juventus.

Den danske landsholdsstjerne blev kåret som kampens bedste spiller og kronede en flot indsats med det udlignende mål direkte på frispark efter 72 minutter.

Han fangede Juventus-keeper Gianluigi Buffon på det forkerte ben med et skud helt nede ved stolpen til højre for veteranen. Faktisk var det slet ikke Eriksens intention at placere bolden i den side.

- Det var dejligt. Jeg havde én i weekenden mod Arsenal, hvor Petr Cech læste den. Jeg så, at Buffon tog et skridt, og så nåede jeg at ændre mening i sidste sekund. Det gjorde, at den gik ind. Det var en god beslutning, siger Eriksen til TV3+.

Meget lidt tydede ellers på Tottenham-succes i kampens indledning. Allerede efter ni minutter førte italienerne 2-0 blandt andet efter et straffespark. Siden misbrugte Juventus dog også fra 11-meter-pletten.

- Det var en katastrofal start for at være helt ærlig. Men ellers havde de kun et skud, og så fik de selvfølgelig to straffespark, hvor de heldigvis brændte det ene.

- Vi viste karakter. Vi blev ved med at køre på, selv da vi var bagud 0-2. Harry (Kane, red.) havde en stor chance, inden han prikkede den næste ind. Han er en angriber, man ikke skal give så mange chancer i øjeblikket.

- Da vi var bagud 0-2, var det enten af lukke helt af eller gå op for at dominere. Og vi formåede at dominere i store dele af kampen, og vi skabte chancer nok til at vinde, men 2-2 er et fint resultat, siger Eriksen.

Han ser nu fine muligheder for avancement inden returopgøret på Wembley 7. marts.

- Forhåbentlig får vi en bedre start, men vi har et bedre udgangspunkt til at starte med, men alt kan ske, og Juventus kan spille langt mere offensivt, end de gjorde i aften.

- Men vi er på hjemmebane, hvor vi har en god statistik, lyder det fra danskeren.