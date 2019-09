Eriksen og genpresset skal være playmakere

FODBOLD: Faktisk stiller Gibraltar med hele 16 forsvarsspillere i truppen og det siger lidt om, hvad der venter Danmark torsdag aften kl. 20.45.

- Vi har to playmakere, der skal virke for os. Den ene er Christian Eriksen og så skal genpresset, når vi har mistet bolden være den anden playmaker. Det næstbedste vil nemlig være at erobre bolden igen på sårbare områder for gibraltarerne, siger assistentlandstræner Jon Dahl Tomasson.

- Vi tager højde for kunstgræsset, vejrforhold og modstander. De vil stå meget lavt, men de vil også gerne prøve at spille fodbold. På kunstgræsset spiller de gerne bolden direkte på foden til sidemanden, så de kan lave lidt kombinationsspil. Men vi vil have bolden 70-80 procent af tiden og skal være skarpe på genpresset, mener Jon Dahl Tomasson.

- Gibraltarerne er dygtige til at holde sig til deres defensive plan. Spillerne har på nær et par undtagelser spillet sammen i meget lang tid, og de er faktisk okay på dødbolde. Men selvfølgelig skal vi forsøge at tage muligheden for at lavere flere mål, for det kan være afgørende i sidste ende, selv om det først er indbyrdes kampe, der tæller. I den sammenhæng har 3-3-resultatet i Schweiz stor værdi, mener han.

Han afviste, at landsholdsbænken under kampen skulle være i kontakt med Åge Hareide, der er blevet hjemme med en knæ-infektion.

- Han har ikke den rigtige følelser, når han ikke er her, så det giver ingen mening. Vi er nødt til at være professionelle men samtidig vise respekt for modstanderen, selv om vores hold er bedre, fastslog vikar-landstræneren.