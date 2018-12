Everton kom foran 1-0, men endte med at tabe med hele 2-6 hjemme til Tottenham i den engelske Premier League.

Offensiven sprudlede hos Tottenham, som søndag eftermiddag vandt en målrig affære med tenniscifrene 6-2 ude over Everton i Premier League.

Alle Tottenhams fire forreste angrebsstjerner kom på måltavlen, heriblandt Christian Eriksen med et smukt langskud til 4-1.

Kampen begyndte dog ikke godt for Tottenham, som kom bagud med 0-1 efter 21 minutter.

Det var den tidligere Arsenal-angriber Theo Walcott, der nåede frem til Dominic Calvert-Lewins tværpasning og åbnede målfesten på Goodison Park.

Tottenham svarede dog igen med tre mål inden pausen, og udligningen til 1-1 efter 27 minutter var en tidlig julegave fra Everton.

Everton-keeper Jordan Pickford stormede ud af sit mål og kolliderede med sin holdkammerat Kurt Zouma.

Den løse bold røg ud til Tottenham-angriberen Son Heung-min, der blot skulle koncentrere sig om at ramme det tomme bur.

Ti minutter før pausen scorede den offensive midtbanespiller Dele Alli til 2-1 for Tottenham.

Harry Kane øgede til 3-1, da landsholdsangriberen stod det rigtige sted, efter at Kevin Trippier havde ramt stolpen på et frispark.

Dele Alli udgik med en skade i pausen og blev erstattet af Erik Lamela.

I anden halvleg fortsatte Tottenham med at dominere kampen, og Eriksen hamrede resolut en løs bold i nettet med et teknisk flot langskud lige uden for feltet.

Evertons Gylfi Sigurdsson reducerede til 2-4 efter 51 minutter, efter at islændingen løb forbi fire Tottenham-spillere - heriblandt Eriksen - og afsluttede fladt i den modsatte side af målet.

Formstærke Son Heung-min fjernede enhver spænding om det videre udfald med målet til 5-2, inden sydkoreaneren lagde op til Kane, der fuldendte ydmygelsen med 6-2-målet.

Det var den fjerde ligasejr i træk for Tottenham, som konsoliderede tredjepladsen med 42 point efter 18 kampe.

Liverpool topper rækken med 48 point, mens Manchester City på andenpladsen har 44 point.

Everton, der nu er uden sejr i fem ligakampe i træk, har hentet 24 point i midten af tabellen.