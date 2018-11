Tottenham blev den store, da holdet lørdag tog imod Chelsea i det prestigefyldte London-derby.

Med blandt andre en veloplagt Christian Eriksen vandt Tottenham 3-1 og kunne have vundet endnu større i en af sæsonens mest prangende præstationer. Det var Chelseas første liganederlag i denne sæson.

Eriksen blev noteret for assister ved Tottenhams første to mål og spillede i det hele taget en god kamp.

Med sejren overtager Tottenham tredjepladsen fra netop Chelsea, der nu er nummer fire i Premier League. De har henholdsvis 30 og 28 point. Manchester City og Liverpool har 35 og 33 point i toppen.

Tottenham lagde ekstremt flot ud med velspillet angrebsfodbold, og Christian Eriksen var omdrejningspunktet.

Efter otte minutter serverede han et perfekt frispark fra højre side, og Dele Alli steg til vejrs ved den første stolpe og snittede bolden ind i målhjørnet, så keeper Kepa Arrizabalaga ikke kunne stoppe bolden, trods han fik hænderne på den.

Et par minutter senere tog Eriksen del i et bandespil og sendte Son Heung-min i helt fri position med fremragende løftet aflevering, men sydkoreaneren firsttimede bolden over mål.

Yderligere et par minutter senere var Son Heung-Mins afslutning inden for rammen, men Arrizabalaga reddede med stærk fodparade.

Det trak op til et mål mere, og det kom i det 16. minut. Eriksen afleverede til Kane, der tog et par træk, hvorefter han tog fusen på Arrizabalaga med en kløgtig afslutning helt nede ved stolpen fra godt 20 meters afstand.

I halvlegens sidste minut var Eriksen tæt på at få sin tredje assist, da han med en behersket aflevering fandt Son Heung-min, der dog fik sin hæderlige helflugter reddet.

Chelsea havde kun sporadiske muligheder i den anden ende, hvor Eden Hazard i to situationer følte sig snydt for straffespark, som man umiddelbart vurderet både kunne forsvare at dømme, men også undlade at dømme.

Ti minutter efter pausen fik Son Heung-min endelig sit mål. Han blev spillet fri til et kontraløb midt på banen, og som et buldrende lokomotiv løb han fra Jorginho i venstre side, før han skar ind i feltet og udplacerede Arrizabalaga.

Først i det 85. minut kom Chelsea på tavlen, da den indskiftede Olivier Giroud headede reduceringen til 1-3 ind, men det var for sent til for alvor at gøre slutfasen spændende.