Eriksen halv milliard værd

Schweizisk analyseinstitut vurderer fynboen til at være salgbar for 61,3 millioner Euro.

FODBOLD: Der spekuleres i et skifte for Christian Eriksen til Real Madrid og andre klubber fra Tottenham, som fynboen har fortalt, at han gerne vil forlade for at prøve noget nyt et år før hans kontrakt med London-klubben udløber.

Fynboens værdi på markedet falder langsomt i takt med, at hans kontrakt ikke forlænges.

Ifølge det anerkendte schweiziske analyseinstitut CIES Football Observatory ligger Christian Eriksen nummer 98 sammen med Inters Mauro Icardi på listen over de dyreste spillere i Europa. De er begge vurderet til at være 61,3 millioner Euro værd og det svarer til omkring 457 millioner danske kroner. For et år siden stod Eriksen til at kunne erhverves for 700-800 millioner kroner, men jo tættere en spiller kommer på kontraktudløb jo mindre er transfer-beløbet i den reelle verden.

Kylian Mwappé fra Paris St. Germain topper ikke overraskende listen, hvis top 6 ser sådan ud og hvor beløbet er i Euro svarende til cirka 7,5 mere i danske kroner. Mwappé er altså 1,9 milliarder kroner værd på markedet:

1. Kylian Mwappé, Paris St. Germain 252 millioner.

2. Mohamed Salah, Liverpool 220 millioner

3. Raheem Sterling, Manchester City 208 millioner.

4. Lionel Messi, FC Barcelona 167 millioner

5. Jadon Sancho, Dortmund 159 millioner

6. Sadio Mané, Liverpool 158 millioner.