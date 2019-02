Eriksen: Tottenham har vist karakter i de seneste sejre

Tottenham har formået at vinde fire tætte fodboldkampe i Premier League i træk.

Søndag vandt Tottenham 3-1 hjemme over Leicester, og i de tre foregående ligakampe er det blevet til sejre med et enkelt mål over Fulham, Watford og Newcastle.

- I de foregående tre kampe havde vi vundet kampene i de sidste ti minutter, hvilket viser holdets karakter. Og vi gjorde det igen. Det kommer til at blive det samme på onsdag, siger Eriksen ifølge Sky Sports.

Den danske midtbanespiller henviser til onsdagens ottendedelsfinale i Champions League hjemme mod Borussia Dortmund, som også kan blive en tæt affære.

I søndagens sejr over Leicester scorede Eriksen selv til 2-0, og forinden havde han lagt op til 1-0-målet.

De to første Tottenham-mål blev sat ind efter store chancer til Leicester, og det blev afgørende i den tætte kamp.

- Vi var nødt til at kæmpe for denne sejr. Vi vidste, det ville blive en hård kamp. Vi scorede på nogle vigtige tidspunkter, der afgjorde kampen, siger Eriksen.

Tre minutter inden Eriksens scoring til 2-0 reddede Tottenham-keeper Hugo Lloris et straffespark taget af Leicester-angriberen Jamie Vardy.

- Vi gjorde ikke livet let for os selv. Lloris reddede os et par gange, og vi var heldige med, at han tog et straffespark.

- Det gav os selvtillid. Det kunne man føle på hele stadion, og vi er glade for at have Hugo, lyder det fra Eriksen.