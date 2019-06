Eriksen: Mange mål sender vigtigt signal efter kritik

Christian Eriksen er glad for, at landsholdet mandag mod Georgien kom med et modsvar på kritikken af holdets manglende effektivitet foran mål.

Der var brug for at vise skarphed efter 1-1-kampen mod Irland, og mandagens 5-1-sejr over Georgien kunne også have været endnu større, siger han.

- Det er dejligt at slutte af med en 5-1-sejr. Nu er der blevet snakket meget om, at vi ikke har scoret nok mål, så det var rart og et fint signal med fem mål, men vi kunne også have scoret en del flere.

- Men det irriterer os nok mest, at vi lod dem score og komme ind i kampen, siger Eriksen med henvisning til Georgiens uventede 1-1-scoring midt i første halvleg.

Kasper Dolberg bragte Danmark foran 1-0, og Christian Eriksen gjorde det selv til 2-1 på et straffespark i første halvleg. De sidste tre scoringer blev lavet efter pausen.

- I første halvleg spillede vi i et højt tempo, selv om vi ikke skabte de største chancer. De stod meget dybt.

- I anden halvleg løb de tør for kræfter. Vi var foran 2-1, og så ville de gerne komme længere frem, og det gav meget plads til os, siger Eriksen.

Efter Kasper Dolbergs mål til 3-1 og Yussuf Poulsens fuldtræffer til 4-1 blev Danmark ved med at angribe, selv om sejren var sikker.

Det var dog ikke af hensyn til målscoren, som kan blive afgørende, hvis Danmark målt på både point og i de indbyrdes kampe ender med at være lige med Schweiz eller Irland.

- Vi har ikke snakket om målscoren. Der var bare en masse plads, og det ville være dumt at være afventende, når der var så meget plads.

- De gjorde det nemt for os at komme frem til chancer, og det var bare om at udnytte dem, for så var det også blevet en større sejr.

Spørgsmål: Var det ikke fristende at slappe lidt mere af før sommerferien?

- Det var sidste kamp, og jeg tror, at alle vidste, at vi skulle fyre alt, hvad vi havde, af. Sejren var aldrig i fare på noget tidspunkt, og derfor var folk også selvsikre og ville frem for at skabe flere chancer, siger Eriksen.