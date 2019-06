Eriksen: Der er kræfter til en sidste kamp før ferien

Når Danmarks fodboldlandshold møder Georgien mandag aften i en EM-kvalifikationskamp i Parken, er der tale om den sidste kamp inden sommerferien for næsten alle spillere i den danske trup.

Christian Eriksen har spillet 51 klubkampe og seks landskampe i løbet af sæsonen, men han forsikrer, at både han og holdkammeraterne har energi til 90 minutter mere. Det siger han på et pressemøde i Parken.

- De fleste af os sluttede sæsonen rimelig tidligt, så der har været tid til at fokusere op til landskampene. Jeg tror, at de fleste er klar til at give den et sidste skud. Personligt føler jeg mig godt tilpas, og det tror jeg også, at alle de andre gør.

- Man ved, at det er sidste kamp, inden man virkelig kan gå på ferie. Men det er også en vigtig kamp, som vi glæder os til, for der er et mål for enden (EM, red.), som er vigtigt, siger Christian Eriksen.

Åge Hareide slår samtidig fast, at ingen spillere døjer med skavanker efter Irland-kampen, og at landstræneren derfor har frit valg, når han skal sætte sit hold mod Georgien.

Han kommer til at lave flere ændringer i sin startopstilling.

- Vi tager hensyn til friskheden. Vi har fået data på, hvor langt spillerne har løbet, og hvor meget de er blevet belastet.

- Der kommer ændringer på holdet, siger Åge Hareide uden at ville sige hvor mange.

Mod Irland startede Nicolai Jørgensen på toppen, men det er ikke sikkert, at han får genvalg. Det er heller ikke sikkert, at den ellers mest oplagte erstatning, Kasper Dolberg, får chancen. Hareide bringer tre andre i spil til positionen som den centrale angriber.

- Martin Braithwaite har spillet 9'er mod Wales, Yussuf Poulsen kan også spille den - og Christian Eriksen kan være falsk 9'er, siger Hareide, mens Eriksen slår et grin op ved siden af.

Ingen i den danske trup har lagt skjul på, at fredagens 1-1-kamp mod Irland ikke resultatmæssigt levede op til forventningerne. Pointtabet har dog ikke påvirket stemningen i landsholdslejren, siger Yussuf Poulsen.

- Stemningen er super fin, selv om vi ikke fik det ønskede resultat. Vi ved, at hvis vi spiller op til samme niveau mod Georgien, så får vi de tre point. Vi er ikke nedtrykte og bange for at gå ud og tage kampen op mod Georgien. Vi glæder os bare til at spille igen, siger Yussuf Poulsen.