Erik og Edward sejrede for Rene Kjær

To tre-årige debutanter vandt i overlegen stil for landskendt travkusk

Torsdagens opgør på travbanen i Odense blev en favoritpræget omgang, hvor landschampion Rene Kjær som ventet blev topscorer med to sejre. Begge med 3-årige debutanter og begge som overlegne vindere efter føring fra start til mål.

Med gode solide drengenavne som Erik og Edward bliver de to vinderheste nemme at genkende fremover, og den ene var mere overlegen end den anden. Med et mulehår synes vi faktisk, at Erik var mest imponerende, da den ude fra spor otte bag startvognens vinger bare stormede til front over normaldistancen. Herefter skulle Rene Kjær bare holde sig fast i vognen, og ekvipagens sejr var aldrig i fare.

Det samme var også gældende for Edward i det efterfølgende løb, hvor Steen Juul var modbuddet med EBay Holmsminde. Men igen prikkede Rene Kjær starten perfekt med sin hest, og på den sidste halvbane lettede han en anelse på linerne bag Edward, som bare forsvandt væk til en suveræn flot triumf.

Træner og ejer til både Erik og Edward hedder Karsten Holm, som i 2016 også var manden, der stod bag derbyvinderen Axel, og i de to heste kan han have nye bejlere til at vinde det blå bånd. Begge heste har den franske modehingst Love You som fader, og der er givet en del fra publikum i går, som allerede nu har kastet deres kærlighed på denne duo.

Ellers blev programmet indledt med en flot sejr til Do It Mingus, som totalt var overset af Deres udsendte og ikke med i tipsrammen. Efter en lidt tynd Derby kampagne er hesten gået i træning hos Ole Bender, men kusken Birger Jørgensen er den samme som de fleste gange tidligere, og ekvipagen pillede nemt den mere spillede Casino Royal ned fra fronten.

Ole Bender har dog selv allerede en anden hest, som var ude i Derby sammenhæng uden det store udbytte, nemlig Django Cæsar, der tilbage i klassen var helt overlegen. Hullet kom som på bestilling i sidste sving, og dermed kunne træneren tilfreds konstatere, at han har et par 4-åringer med potentiale i stalden.

Ind imellem de to sejre til Stald Bender blev det til en fuldsmasker fra Charming Kiss med Mads Hjortsballe i sulkyen. Denne ekvipage var pudsigt nok til start i sidste års Derby og har efterfølgende har flere succéser. Således også i går, hvor 5-åringen efter perfekt styring gled forbi Thisismylife op mod målstregen.

Endelig skal det nævnes at to af fynsk travsports mangeårige støtter, Knud Pedersen og Monika Andersen, har en ret så god hest i Cassius Crown. For anden gang udstyret med Lunden træner Kenneth Nielsen som kusk, og for anden gang med sejr som resultat. Den stærke hest lod sig ikke gå på af en rejse udvendigt for den førende Epsilon Pi, for da kusken trykkede på speederen ind i sidste kurve, efterlod Cassius Crown de andre til at kæmpe om andenpladsen.V5 og V4 gevinsterne blev på beskedne 164 og 219 kroner, så på denne torsdag var det sporten i højsædet med Erik og Edward i hovedrollerne for Rene Kjær.