Erfaren direktør ansat i H2Odense

SVØMNING: Der er kommet et nyt ansigt blandt vandmasserne i H2Odense.

Svømmeklubben har netop annonceret, at den har ansat Brian Daniel Marshall som direktør i klubben fra 1. maj.

H2Odense har oplevet stor udvikling i de seneste år. Senest kunne klubben præsentere et nyt, stort samarbejde mellem den selv, Odense Kommune og Dansk Svømmeunion, som man håber kommer til at betyde endnu større talentudvikling for fynske svømmere i fremtiden.

- Klubbens udvikling fortsætter og ambitionerne er store. vi ser Brian som den helt rigtige mand til at hjælpe os videre i processen og glæder os til samarbejdet, udtaler H2Odense formand, Klaus Andresen i en pressemeddelse.

Brian Daniel Marshall kommer fra en stilling som klubchef i Esbjerg Svømmeklub, hvor han siden 2015 blandt andet har haft ansvar for økonomi, personale og den sportslige udvikling. Derudover har han også været landstræner for Island, hvor han har hentet medaljer hjem ved både VM og EM samt en fjerdeplads ved OL.

- Min filosofi som leder er, at vi skal skabe et miljø, hvor alle kan opnå deres maksimale potentiale. De gode resultater er bygget på tillidsfuld og åben kommunikation, respekt og motivation, udtaler Brian Daniel Marshall, der udover sin titel som træner også har en kandidat i Public Health and Education fra Rejkjavik Universitet, og dermed har en teoretisk viden, som hans nye klub nu håber at drage fordel af.