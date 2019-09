Er du klar til landskamp? Få det store overblik før Danmarks dyst mod lilleputter

Gibraltar: Danmarks spiller torsdag aften kl. 20.45 EM-kvalifikationskamp mod lilleputnationen Gibraltar på udebane.

Jysk Fynske Mediers udsendte medarbejder, Leif Rasmussen, har fulgt forberedelserne på tætteste hold i træningslejren i Marbella op til kampen. Vi har samlet alle hans optaktsartikler nedenfor, så du kan få det store overblik inden dysten.

Danmarks skal møde et hold af fængselsbetjente og elektrikere: Gibraltarernes tro er klippefast Danmark møder lilleputnation, hvor spillerne er fængselsbetjente eller elektrikere og hvor halvdelen er i familie med hinanden. Læs hele artiklen om Gibraltar hér.

Eriksen og genpresset skal være playmakere Faktisk stiller Gibraltar med hele 16 forsvarsspillere i truppen og det siger lidt om, hvad der venter Danmark torsdag aften kl. 20.45. Få opskriften på Danmark-sejr hér.

Kommentar: Der er absolut ingen undskyldning for Danmark - gibraltarerne skal tages hårdt - Det bør ende med en klar sejr og det vil være skuffende, hvis ikke Danmark kan gøre noget for målforskellen torsdag aften, skriver Jysk Fynske Mediers Leif Rasmussen i denne kommentar. Læs den hér.