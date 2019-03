Er dette alle tiders ringeste straffespark?

Der er dårlige straffespark, og så er der dårlige straffespark.

Swansea City-stjernen Bersant Celina stod onsdag aften for et af alle tiders mest mislykkede forsøg fra straffesparkspletten.

Det skete, da Swansea City tabte 0-3 til West Bromwich Albion i the Championship.

Stillingen var 1-0 til WBA få minutter inden pausen, da Bersant Celina fik mulighed for at udligne.

Men i stedet for en udligning at tænke på, fik hjemmeholdets fans en mulighed for at dø af grin, for at sige, at straffesparket var dårligt, vil være en gigantisk underdrivelse.

Det ser ud som om, at Bersant Celina, som har en fortid i Strømsgodset og Manchester Citys ungdomsafdeling, glider i sparkeøjeblikket, og det resulterer i, at bolden ikke rigtig ryger mod mål.

Du kan selv se, prævis hvor dårligt et straffespark, Bersant Celina får sendt afsted, i videoklippet herover.

22-årige Bersant Celina skiftede i sommer fra Manchester City til Swansea City for £3m, og den kosovoanske offensivspiller står foreløbigt noteret for fem scoringer i 32 kampe for waliserne.