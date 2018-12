Entusiastisk fanbase skaffer NHL-hold til Seattle

Fansene er en af de vigtigste grunde til, at NHL's ledelse har godkendt et nyt hold i Seattle.

Fra sæsonen 2021/22 vil der være 32 hold, der kæmper om Stanley Cup-trofæet i den bedste nordamerikanske ishockeyliga, NHL.

Tirsdag vedtog NHL's ledelse enstemmigt, at ligaens hold nummer 32 skal placeres i Seattle. Og det skyldes ikke mindst fanpotentialet i byen.

- I dag er en stor dag i Seattles sportshistorie, siger Tod Leiweke, som er bestyrelsesformand i den nye klub, til klubbens hjemmeside.

- Vores fans er den primære årsag til, at vi har fået et NHL-hold til Seattle, og i dag er en hyldest til dem, lyder det fra Tod Leiweke.

Den nye NHL-klub havde håbet at få lov til at deltage i NHL allerede fra sæsonen 2020/21, men det afviste NHL.

Seattle-holdet har endnu ikke fået et navn. Men det ligger fast, at holdet skal spille i KeyArena, som efter planen skal stå klar til åbning i marts 2021.

Seattle skal konkurrere i Pacific Division. Det betyder, at Arizona Coyotes derfor rykkes til Central Division.

Også i Houston var der drømme om et NHL-hold inden for de næste to år, men ifølge NHL-kommissær Gary Bettman er der ingen planer om flere end 32 hold på nuværende tidspunkt.

Så sent som sidste år så et nyt hold dagens lys, da Las Vegas Knights blev en del af ligaen. Knights betalte 500 millioner dollar, mere end 3,2 milliarder kroner, for at blive en del af NHL.

Prisen for Seattle-holdet er lidt over 30 procent højere. Her ligger entrébilletten på knap 4,3 milliarder kroner.