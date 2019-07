Svømme-VM på langbane er kun en dag gammelt, men en imponerende verdensrekord er allerede noteret i historiebøgerne.

Søndag eftermiddag hamrede englænderen Adam Peaty i mål i tiden 56,88 sekunder i bassinet i sydkoreanske Gwangju.

Det skete i den ene af to semifinaler i 100 meter brystsvømning for herrer.

Han slog dermed sin egen rekord, der før lød på 57,10 sekunder. En rekord, der blev sat i august sidste år.

Det er dermed første gang, at en svømmer kommer i mål på under 57 sekunder i disciplinen.

24-årige Peaty har trods sin unge alder allerede et imponerende svømme-cv at prale af. Vinder han finalen mandag, bliver det tredje gang i træk, at han vinder guld i 100 meter brystsvømning ved langbane-VM.

Samme hattrick kan han opnå i 50 meter bryst.

Peaty er også forsvarende olympisk mester i 100 meter bryst, da han vandt guld i Rio de Janeiro i 2016.