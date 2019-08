To personer er sigtet for chikane uden for Arsenal-spilleren Mesut Özils hjem. Tyskeren beskyttes af klubben.

Arsenal-stjernen Mesut Özil havde tidligere på ugen ubudne gæster foran sit hjem i London.

Søndag oplyser politiet ifølge BBC, at to personer er arresteret i sagen.

Det drejer sig om to 27-årige mænd, der torsdag skulle have opholdt sig foran tyskerens hjem i Camden.

Mændene er angiveligt kommet i klammeri med nogle af Mesut Özils ansatte. De er sigtet efter en paragraf, der blandt andet omhandler chikaneri og truende adfærd.

De to mænd skal møde for retten 6. september.

Arsenal meldte fredag ud, at Mesut Özil og tyskerens bosniske holdkammerat Sead Kolasinac ikke ville blive udtaget til søndagens kamp i Premier League mod Newcastle.

Beslutningen blev truffet, efter at der var opstået "nye hændelser vedrørende spillernes sikkerhed". Arsenal oplyste i den sammenhæng, at politiet var i gang med at efterforske sagen.

I sidste måned blev Özils bil forsøgt stjålet af to maskerede og knivbevæbnede røvere. Det lykkedes dog Kolasinac at jage de to røvere væk fra Özils bil, hvilket er dokumenteret på en videooptagelse.

Politiet oplyser ifølge BBC, at de efterforsker chikanesagen og det mislykkede bilrøveri som to separate sager.

Arsenal tager søndag klokken 15 hul på den nye sæson i Premier League på udebane mod Newcastle.