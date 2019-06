Engelsk landstræner: Jeg skammer mig over modstanderen

Camerouns fodboldkvinder leverede nogle uværdige scener ved VM i fodbold, da afrikanerne røg ud i ottendedelsfinalen efter et 0-3-nederlag til England.

Det mener Phil Neville, der er engelsk landstræner, og han skammede sig over modstanderen.

Camerouns spillere var ved flere lejligheder utilfredse med dommerens kendelser, der tilmed blev set igennem ved hjælp af videodommersystemet VAR.

Afrikanerne nægtede i flere minutter at spille videre efter Englands 2-0-mål, hvor dommeren efter en VAR-gennemgang godkendte et mål, der i første omgang var annulleret på grund af offside.

Det viste sig dog, at den engelske spiller var onside i situationen, og det havde Cameroun meget svært ved at acceptere.

- Jeg kom til VM for at være succesfuld og spille en rolle i at gøre kvindefodbold mere synlig globalt. Vi ville levere et show.

- Jeg sad gennem 90 minutters fodbold og skammede mig. Jeg var stolt over vores præstation under nogle omstændigheder, jeg aldrig har set før.

- Jeg skammer mig helt og aldeles over modstanderen, siger Phil Neville ifølge Reuters.

England skal nu møde Norge i kvartfinalen, og det var det mest positive, landstræneren havde at sige.

- Jeg nød ikke kampen. Mine spillere nød ikke kampen ud over at gå videre til kvartfinalen, lyder det fra Phil Neville.

Alain Djeumfa, Camerouns landstræner, afviser, at spillerne nægtede at spille. Han mener tilmed, at de var meget professionelle, og at de blev behandlet uretfærdigt.

- Vi spillede fair. Det er fodbold.

- Det eneste, jeg vil sige, er, at det var uretfærdigt. Det er fodbold. Det er en kamp. Dommeren gjorde mange ting galt. Se kampen, og så vil man kunne finde hendes fejl, siger Djeumfa.

- Spillerne nægtede aldrig at spille. De var meget professionelle, siger han.