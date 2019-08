Engelsk forbund slår hårdere ned på racisme i ny sæson

Det vil fremover blive straffet hårdere, hvis man som tilskuer til en fodboldkamp i England opfører sig racistisk.

Således øger Det Engelske Fodboldforbund (FA) minimumsstraffen fra 2019/2020-sæsonen, der begynder i næste weekend.

Minimumsstraffen for tilskuere, der for første gang bliver taget i at optræde diskriminerende, vil fremover være seks kampes udelukkelse, hvor det tidligere var fem dage.

Racismesager har været stigende i engelsk fodbold, og ifølge en rapport fra den britiske antidiskriminationsorganisation Kick It Out var der i sidste sæson en stigning på 43 procent.

For blot to dage siden reagerede storklubben Chelsea på racisme blandt klubbens fans. Klubben udelukkede en fan på livstid for racistisk opførsel i forbindelse med en ligakamp mod Manchester City 8. december sidste år.

Fem andre fans er udelukket fra et til to år for upassende sprogbrud og aggressiv og truende opførsel i forbindelse med den samme kamp.

Også Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har for nylig forhøjet minimumsstraffen i forbindelse med racisme. Den lyder nu på ti kampes udelukkelse, skriver nyhedsbureauet TT.