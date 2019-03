Endnu uvist hvor pokalfinalen skal spilles: 'Fire stadions er stadig i spil'

Tradtitionerne foreskriver, at finalen i den danske pokalfinale spilles i Parken, men sådan ender det ikke nødvendigvis i år.

DBU har åbnet for andre muligheder, hvilket har givet anledning til, at flere andre klubber har budt ind på at være værter for finalen af Sydbank Pokalen.

Og der er endnu ikke truffet en beslutning.

Det fortalte turneringens Marketing Manager, Anders Rygaard, torsdag til TV3 Sport i forbindelse med lodtrækningen til semifinalerne - her endte det med, at AaB skal en tur til Brøndby, mens FC Midtjylland møder OB.

