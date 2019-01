Endnu en sejr over Næstved: Svendborg Rabbits med selvtillid før pokalfinale

Basketball: Svendborg Rabbits kan med oprejste pander forberede sig til pokalfinalen på lørdag i Forum Horsens. Med endnu en kraftpræstation vandt Rabbits lørdagens hjemmekamp 88-80 over Næstved, som nu er to point efter Rabbits på tredjepladsen i Basketligaen, og Næstved har spillet to kampe mere.

Rabbits har nu vundet alle tre ligaopgør over Næstved, og kaninerne formåede som i pokalsemifinalen for en uge siden at besejre Næstved, selv om Rabbits igen måtte undvære de tre skadede landsholdsspillere Sebastian Åris, Peter Møller og Jacob Enevold, som også sad udenfor i torsdagens udesejr over Randers.

Men de resterende Rabbits-spillere viste igen klassen i en tæt kamp, der først blev afgjort i sidste periode.

- Når man spiller mange minutter, så kommer man ind i en rytme. Vi har haft nogle gode individuelle præstationer i de seneste kampe, hvor vi har manglet de tre, sagde Rabbits-anfører Mikkel Plannthin, der med 25 point delte topscorerværdigheden sammen med kampens anden store spiller, den amerikanske guard Derrick Wilson.

- Jeg kan godt mærke, at jeg har spillet mange minutter i denne uge. Vi håber, at de tre snart kommer med igen, sagde Mikkel Plannthin.

Svendborg Rabbits kom bedst fra start og førte 9-4 efter fem minutter. Men kaninerne gik i stå og virkede mærkede af torsdagens hårde dyst i Randers. Næstved bragte sig foran 13-9 og vandt første periode 16-12.

Gæsterne kom også foran 29-17 midt i anden periode, inden Rabbits med Derrick Wilson som dynamo satte fut i hjemmeholdet.

Rabbits havde succes med at presse Næstved-spillerne højt oppe på banen. Derrick Wilson stjal flere gange bolden ud af hænderne på de intetanende Næstved-spillere, der hver gang virkede lige forbløffede over, hvor den hurtige guard kom fra.