Endnu en sejr: Svendborg Rabbits vandt igen med smal trup

Uden tre skadede landsholdsspillere formåede Svendborg Rabbits på udebane at slå en af rivalerne i kampen om tredjepladsen, Randers Cimbria.

Basketball: Svendborg Rabbits har generobret tredjepladsen i Basketligaen efter en sejr på 91-82 ude over Randers Cimbria torsdag aften. Rabbits har nu 22 point for 16 kampe og er fire point foran Randers på femtepladsen. På fjerdepladsen med 22 point for 18 kampe ligger Næstved, som Rabbits møder i Svendborg lørdag klokken 15.00.

Som i søndagens pokalsemifinalesejr over Næstved spillede Svendborg Rabbits uden de tre skadede landsholdsspillere Sebastian Åris, Peter Møller og Jacob Enevold. De var med på bænken i Arena Randers uden at komme på banen.

Randers var forstærket med den 34-årige guard Charlie Burgess, der fik sæsondebut efter en lang skadespause. Han startede på banen og var med til at bringe Randers foran 22-12, men Rabbits lukkede effektivt af i slutningen af første periode og begyndelsen af anden periode.

De sydfynske gæster lavede et run på 17-0 og bragte sig i front 29-22 efter at have ført 24-22 efter første periode.

Føringen blev udbygget til 45-32, men Randers sluttede bedst af inden pausen, hvor Rabbits kun førte 49-44.