Endnu en forstærkning. Odense Bulldogs henter kreativitet.

Odense Bulldogs har fuldendt holdets angrebskæder til den kommende sæson ved at skrive kontrakt med den 25-årige amerikaner Riley Bourbonnais, som klubben forventer vil give hele angrebet et løft.

ISHOCKEY: Odense Bulldogs' jagtsæson er ikke slut endnu, og det er især Nordamerika, der har været i Bulldogs' sigtekorn i løbet af de seneste par måneder.

Denne gang er skuddet faldet på 25-årige Riley Bourbonnais fra USA, der har skrevet under på en kontrakt med det fynske hold. I Bourbonnais regner Odense med at have anskaffet sig en angrebsivrig center, der kan komme til at spille blandt de bedste kæder på holdet.

- V i er meget glade for at have skrevet kontrakt med Riley Bourbonnais Han har den rette kombination af erfaring fra gode ligaer samtidig med, at han stadig har en alder, hvor han har ambitioner om at komme til Danmark for at skabe sig et navn, der kan sende ham videre til en bedre liga i Europa, siger Henrik Benjaminsen i en pressemeddelelse.

- Vi forventer, at Riley bliver en offensiv trussel for os i den kommende sæson, og han vil komme til at bære et stort ansvar som center i vores stærkeste kæder. Forhåbentlig kan han fortsætte sin gode pointproduktion, når han i fremtiden tørner ud for Bulldogs, fortsætter Henrik Benjaminsen.

Riley Bourbonnais spillede senest for Allen Americans i ECHL, hvor han scorede 27 point i 28 kampe for holdet. I slutningen af sæsonen var han også kortvarigt udlejet til Iowa Wild i AHL (American Hockey League, udviklingsligaen til NHL, red.). Hos Wild fik han kun spillet 10 kampe, hvor han fik scoret et enkelt mål. Tidligere i sin karriere har Bourbonnais også spillet i ligaerne NCAA (National Collegiate Athletic Association, red.) og USHL (United States Hockey League, red.)

- Jeg er meget spændt på at blive en del af Odense Bulldogs. Jeg har hørt om projektet i Odense, og det var en let beslutning at indgå kontrakten og dermed blive en del af det spændende projekt. Jeg ser frem til at skulle spille i Danmark og at skulle møde mine nye holdkammerater og organisationen omkring holdet. Og ikke mindst så glæder jeg mig meget til, at ishockeysæsonen snart starter, siger Riley Bourbonnais i pressemeddelelsen om sit snarlige skifte.

Udover sine offensive evner håber Odense også, at Bourbonnais kan tilbyde noget i det defensive aspekt af spillet, og cheftræner Pelle Svensson håber, at den nye center både kan spille i powerplay og boxplay for holdet.

Riley Bourbonnais lander i Odense 8. august, der også er hans fødselsdag og kommer dermed et par dage efter holdets træning, der starter 5. august. Holdet er nu komplet i angrebsdelen, men klubben overvejer stadig at hente en back ind på en try-out kontrakt (en aftale, hvor en spiller træner med, og muligvis kan få en kontrakt, hvis de imponerer, red.)

Odense Bulldogs spiller første hjemmekamp 10. september mod Sønderjyske.