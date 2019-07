En svær vej for Svendborg-Oure og co.

FODBOLD: Svendborg-Oure FA vandt i weekenden i en træningskamp med de imponerende cifre 6-0 over Otterup, som ligger i samme kreds i Danmarksserien.

Dermed bekræftede sydfynboerne, at holdet er blandt favoritterne til oprykningen, men DBU har bestemt, at der kun skal tre hold op fra Danmarksserien, og derfor skal vinderne af de fire kreds ud i et ekstra oprykningsspil næste sommer. Det skyldes indirekte, at det samlede antal hold i Superligaen og 1. division reduceres fra 26 til 24 hold.

Det kan blive en hidsig affære, for blandt holdene i kreds 1 er klubber som Birkerød og Herlev med divisions-erfaring, mens der i kreds 2 findes hold som AB Tårnby, B1908 og Greve.

I den jyske kreds 4 er klubber som Nørresundby, der var med i opløbet i sidste sæson, og Holstebro og Kjellerup klubber med habil divisionserfaring, og det ligner yderst jævnbyrde kampe i et oprykningsslutspil.

Her skal vinderne af de to kredse øst for Storebælt mødes i en semifinale over to kampe, og den samlede vinder er rykket op i 2. division.

Det samme vil være tilfældet, når det gælder den anden semifinale mellem vinderne af den jysk-fynske kreds 3 og den rent jyske kreds 4.

Hvis eksempelvis Svendborg-Oure vandt sin kreds, kunne det ligne en semifinale mod eksempelvis Henning Jensens gamle klub Nørresundby eller Holstebro - eller?

Taberne af de to semifinaler får dog en ekstra chance, idet de mødes over to kampe i en "finale", hvor vinderen også er rykket op i 2. division.

Men det hele er lige nu spekulationer, mens det må konstateres, at også Marienlyst, TPI, Otterup og OKS har lov til at lege med. Omvendt bliver kredsene vest for Storebælt med hver 10 hold - der spiller tre gange mod hinanden - nemt giftige, hvis der igen rykker mange vesthold ud af 2. division, fordi det så udløser ekstra nedrykning fra de to nævnte jyske og fynske kredse - som det skete efter sidste sæson, hvor B1913 og B1909 endte med at følge Viborgs reserver ned fra kreds 3.