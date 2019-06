Sejren til Laszlo var også en lettelse for Sabina Gammelgård, der fortalte, at der har været store problemer i stalden i løbet af året.

I sidstnævnte egenskab, som galoptræner, leverede hun en gedigen overraskelse i et af de to højst præmierede løb på en regnfuld galopdag på Fyens Væddeløbsbane. Laszlo var ikke en hest, spillerne troede særlig meget på, men med Rafael De Oliveira i sadlen leverede den Sabina Gammelgård-trænede hest en sand styrkepræstation i det 2300 meter lange H.C. Andersen Løbet med 25.000 kr. i førstepræmie. Netop styrke var en af nøglerne til sejr, forklarede en jublende lykkelig Sabina Gammelgård efter sejren, for hun kalder Rafael De Oliveira den fysisk stærkeste jockey, hun kender.

Sabina Gammelgård med hjemmebane i Skive er et sandt multitalent eller tusindkunstner, når det gælder væddeløbssporten i Danmark. Højst profileret er hun nok i montéløbene - travløb med rytter. Her har hun i et årti hørt til Danmarks absolut førende. Men hun kører også travløb, har redet galopløb og træner såvel trav- som galopheste.

Det andet hovedløb var det sidste af de blot fem løb, der blev afviklet i løbet af de to timers galopdag, som var garneret med en masse amerikansk underholdning. Der var også 25.000 kr. i førstepræmie i Karl K. Pedersens Mindeløb, og her var Alizeti med Marcos Robaldo i sadlen ganske overlegen efter at have ligget med fremme hele løbet igennem.

Galoppdagen var blevet indledt med en sikker sejr til Lemon redet af Jacob Johansen. En ekvipage der så ud til at have kræfter i behold ved målpassage. Den tidligere fynsk baserede træner, Marc Stott, havde fået en nyerhvervelse i stalden købt af nye folk i galopsporten i form af Flamingo Dancer. Stott havde givet rytter Oliver Wilson ordre på at ride afventende fra start, og således blev det for Flamingo Dancer med kræfter til en afgørende finish i tredje løb om Restaurant Equis Ærespræmie.

I løbet om Lensbaron Berners Ærespræmie var der også plads til en overraskelse, da Michelle Viile vandt sit livs første galopsejr. Det var på ryggen af hjemmebanetrænede Doc Martin.