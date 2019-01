En mur i målet: Her er hemmeligheden bag Landins klasse

Herning: Niklas Landin har taget springet op som verdens bedste målmand.

Han har vist klassespil både i THW Kiel og i alle landskampe i 2019, først de to testkampe mod Ungarn, dernæst i de fem første VM-kampe.

- Jeg forberedte mig på Sander Sagosen med at studere hans skuddiagrammer, og det var medvirkende til, at jeg lokkede ham til at skyde, hvor han gjorde, da han brændte straffekast, siger Niklas Landin.

Sander Sagosen scorede først efter 45 minutter.

- Vi har tre svære opgaver foran os, og det er vigtigt at have respekt for alle modstandere. Det så vi mod Ungarn i Odense. Der ingen dårlige hold i mellemrunden ved et VM, og hvis vi ikke passer på og koncentrerer os, kan det gå galt.

- Vi har bemærket, at Laszlo Nagy er kommet tilbage på det ungarske hold, og vi har også respekt for Egypten, som vi skal møde på mandag, men jeg er ikke opdateret på modstandernes skader.

- Jeg kan kun konstatere, at det ser godt ud, men det er et stort handicap, at vi ikke har René Toft til rådighed. Jeg synes dog, at Simon Hald gjorde det fint som afløser sammen med Henrik Møllgaard, men det er bittert for René og for holdet, at han ikke er med på holdet længere.

- Det er sjovt at være målmand, når det går godt, og vi vinder. Det er noget, der giver sikkerhed og selvtillid. Det er jo altid målmændene, der afgør kampene, men det er i lige så høj grad forsvaret.

- Norge har stadig gode chancer for at gå videre. Det er et skandinavisk opgør mellem Danmark, Sverige og Norge, når man ser på, at de andre hold kommer til mellemrunden med få point, siger Niklas Landin.