En arbejdsdag i kolonihaven

Egentlig er jeg ikke havemand. Konstateringen kommer ikke som et chok for mine nærmeste og ej heller for dem i periferien. Eller for nogen andre. Jeg får vabler på fingrene af at bære en poleret planke fra et punkt til et andet 20 meter væk.

Faktisk kan jeg godt stramme den til at hævde, at jeg slet ikke er havemand, og det er mig en gåde, hvorfor jeg overhovedet skal belemre de stakkels læsere med mine erfaringer i have og hus, når jeg i virkeligheden er en af den slags mennesker, der ikke altid opdager en forandring eller et uudtømt stykke behov for korrigeringer i blomsterbede eller badeværelse eller redskabsrum.

Som den gamle mestertræner Richard Møller Nielsen engang sagde: Jeg er imod alle forandringer - også dem, der er til det bedre.

Det er måske en overdrivelse, at jeg har det sådan generelt - men i hus og have er jeg faktisk enig i, hvad den gamle Europamester-træner sagde.

Min kone har det anderledes. Og heldigvis. Ellers ville vor lille kolonihave på rekordtid komme til at ligne den jungle på Hawaii, hvor en amerikansk kvinde forleden for vild og først fandt civilisationen 17 dage efter.

Derfor var jeg heller ikke udtaget til hverken brutto- eller nettotruppen, da der søndag formiddag var indkaldt til arbejdsdag i kolonihave-foreningen. Det ville have været en trussel mod både min og de andres tålmodighed. Det skal dog retfærdigvis siges, at jeg godt kunne have tilmeldt mig styrken, men så kender jeg mig selv nok til at skulle spille klog på noget i forhold til beskæring eller grusbunker, som jeg i virkeligheden ikke har den fjerneste idé om. Jeg lader som om - af frygt for at blive afsløret i ikke at vide noget om planter og haver og hække og vinbjergsnegle.

Det må jo være fordi, jeg anser det for en anelse pinligt at have det sådan midt i en stor kolonihave-forening. Måske skulle jeg hamre et opslag op i den dugfri informations-montre, der står midt på den centrale P-plads. Her kunne jeg skrive, at selv om jeg synes at foretage visse aktiviteter omkring og i kolonihavehuset, så er jeg ikke meget bevendt som rådgiver på det botaniske område.

Til gengæld er jeg en udmærket skaffer og er ferm til at adlyde de fleste ordrer som en hund, der henter en kastet kæp. For eftersom jeg sjældent ser mulighederne i haven, så er jeg ikke den, der nødvendigvis foreslår noget, som indebærer mere fysisk arbejde.

Jeg er en knag til at slå græsset med en motoriseret plæneklipper, idet jeg ved, at det slet ikke burde nævnes midt i en valgkamp, hvor miljøet spiller så stor en rolle, at man nærmest kun har sin samvittighed ren på en cykel, hvis ellers man har husket den cykelhjelm, som jeg aldrig har brugt. Men det er et stort offer for en græsallergiker som mig at slå det græs, når man mest har lyst til at slå det - ihjel.

Og så kan jeg fjerne haveaffald i en gammel trillebør, som i hvert fald overholder alle regler. Den spilder end ikke olie, for den piber som en fanget mus, når jeg kører med den. Endnu har ingen klaget over de støjgener, som den frembringer på den 150 meter lange tur fra have til container.

Det faldt så heldigt i år, at de tre haveaffalds-containere kom frem i samme weekend, som der var arbejdsdag i kolonihave-foreningen. Så kunne jeg køre haveaffald væk i nogle få minutter, så det i momenter lignede, at jeg var en del af arbejdsstyrken på arbejdsdagen. Man lyser af stor geskæftighed, når man ifører sig meget beskidte havehandsker og slæber af sted med et eller andet utøj eller et par visnede grene.

I øvrigt havde jeg absolut ingen grund til at have dårlig samvittighed, idet jeg sporenstregs skulle ud på stadion og forklare, hvorfor OB i sidste ende ikke kunne vinde over Brøndby.