En Wilczek til forskel

FODBOLD: Der er en verden til forskel på at have en angriber som Kamil Wilczek og så have suppleret truppen med Sander Svendsen, der er en helt anden type. OB kan såmænd nok komme i top seks uden, men vil fynboerne i Europa og top fire, så skal man altså have et alternativ i et stort skur oppe foran, som modstanderne slår sig på.

Wilczek er sådan en og han stjal pointene fra OB, der ellers førte 2-1 midt i anden halvleg, inden polakken satte sin veltrænede krop igennem to gange, så fynboerne traskede skuffede væk og skal ruste sig til at vinde over Esbjerg hjemme på søndag.

Der var også påfaldende mange ferietrafikanter på E20 fra Tjekkiet, Holland, Sverige og Norge. En del af dem var måske på vej til eller fra Ed Sheeran i Odense, men på et solbeskinnet Brøndby stadion var trafikken i lang tid temmelig ensrettet ned mod Oliver Christensens bur foran Faxe-tribunen.

Men den unge Kerteminde-keeper var stensikker og upåvirket, mens hans kammerater havde problemer med hjemmeholdets fysik og nedfaldsbolde, der ikke blev samlet op foran forsvaret. Samtidig var Jacob Barrett Laursen ofte alene med Jens Martin Gammelby, og havde svært ved at dæmme op for Brøndby-backens indlæg.

Marco Lund havde nok at gøre med sig selv, og Sander Svendsen var ikke sat på holdet for at hjælpe Barrett. Marco Lund imponerer altid med sin fysik, men skal arbejde med sine positioneringer, vurderinger og spillet fremad med bolden.

Han og til dels Oliver Lund blev overrumplet ved et Brøndby-indkast, hvor Hedlund forsvandt under Marco Lunds arm som et stykke drilsk sæbe, og så stod der 1-0 på unge Jesper Lindstrøms hug i hjørnet.

Der var intet at sige til det, for OB var stresset og presset bagud, og Sander Svendsen og Bashkim Kadrii er ikke duelspillere, når kuglen bare smækkes op mod dem som en sidste løsning.

Ramon Leeuwin var tæt på at begå straffespark, men slap Dominik Kaiser i tide i omklamringen - må dommer Peter Kjærsgaard have vurderet.

Jens Jakob Thomasen forsøgte at sætte Kadrii og Sander Svendsen i scene med stikninger, men OB var dybest set godt tjent med kun at være bagud 1-0, da Sander Svendsen tabte bolden i en udfordring. Jacob Barrett var fulgt med op og tacklede bolden i mål, da en Brøndby-spiller ville sparke væk.

Det må have gjort godt på et OB-hold, der ikke fik skabt meget.