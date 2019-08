Den danske kajakroer Emma Aastrand Jørgensen fuldendte lørdag et hattrick af VM-medaljer i 200 meter enerkajak.

Men hvor det ved de seneste to verdensmesterskaber er blevet til sølv, endte finalen lørdag i ungarske Szeged med en delt tredjeplads og bronze for danskeren.

Spanske Teresa Portela kom over stregen i nøjagtig samme tid som Emma Aastrand Jørgensen og får dermed også en bronzemedalje.

Resultatet udløser en dansk billet til næste års OL i Tokyo i disciplinen. Det er den første OL-billet, danskerne indtil videre har indkasseret ved VM.

Finalen blev vundet i suveræn stil af newzealandske Lisa Carrington, der var urørlig. Det er syvende VM i træk, at Carrington tager guld i 200 meter enerkajak.

Kampen om de sekundære placeringer var anderledes tæt. Det var således nødvendigt efterfølgende at konsultere målfotos for at afgøre, at polske Marta Walczykiewicz blev nummer to, en hundrededel foran Emma Aastrand Jørgensen og Teresa Portela.

Mens Emma Aastrand Jørgensen endte på podiet, gik det knap så godt for Bolette Nyvang Iversen, da hun stillede til start i finalen i 1000 meter enerkajak, der ikke er en olympisk disciplin.

Iversen kom godt fra land og var nummer tre ved første deltid, men faldt tilbage og sluttede som nummer otte ud af ni.