Elkjærs gamle ven og stenkast i Tbilisi

Den georgiske forsvarsspiller Tengiz Sulakvelidze blev første gang kendt af den danske offentlighed, da han var ude af stand til at bremse Preben Elkjær i den berømte 4-2-sejr over Sovjetunionen grundlovsdag i 1985. Her er han (tv.)i en duel med selveste Diego Maradona i en veteranlandskamp mellem Georgien og Argentina i Tbilisi i 2008. REUTERS/David Mdzinarishvili (GEORGIA)