Ekstraindkaldt back stryger direkte ind i EM-truppen

Ekstraindkaldte Line Haugsted er med, når håndboldlandsholdet tirsdag møder Serbien ved EM.

Viborg-backen bliver skrevet ind i kamptruppen, hvor hun afløser Mathilde Hylleberg. Det oplyser Dansk Håndbold Forbund (DHF) i en pressemeddelelse.

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen kaldte i løbet af weekenden den stærke bagspiller ned til EM-lejren i Nantes, og Haugsted deltog i mandagens træning.

- Det har hele tiden været i tankerne, at Line skulle herned på et tidspunkt. Nu ved vi, at vi er videre til mellemrunden, og så var der ikke nogen grund til at vente længere.

- Så kunne Line træne med mandag, og hvis vi er så dygtige, at vi slår Serbien, så har vi tre ekstra dage, vi kan bruge på at få Line ekstra ind på holdet, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Han henviser til, at en førsteplads i den indledende gruppe udløser tre hviledage inden første kamp i mellemrunden.

- Hun er først og fremmest en fremragende forsvarsspiller, siger landstræneren om Haugsted.

- Det giver os et ekstra våben. Hun er uhyggeligt god til at slå boldene væk fra de andre og læse tingene, forklarer han.

Mens Line Haugsted altså er med mod Serbien, må Hylleberg sammen med Stine Jørgensen se kampen fra tribunen.

Hylleberg sad også ude i den første EM-kamp, men afløste netop Stine Jørgensen til søndagens opgør mod Polen.

Dermed har Klavs Bruun Jørgensen benyttet sig af de to tilladte udskiftninger i truppen i det indledende gruppespil. Landstræneren har yderligere to udskiftninger til rådighed i mellemrunden.