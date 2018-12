Eksperter spår flere tætte kampe ved VM i dart

Verdenseliten er blevet bedre og tættere i dart. Det siger to eksperter, inden VM begynder torsdag.

Der er klare favoritter som hollænderen Michael van Gerwen og skotten Gary Anderson til VM-titlen i dart, inden verdensmesterskabet begynder i London torsdag.

Turneringen fra det festklædte Alexandra Palace transmitteres i flere og flere lande, og turneringens pengepræmier stiger årligt. Derfor investerer flere og flere spillere tid og ressourcer i sporten, og niveauet i verdenstoppen er hævet.

Derfor er det sandsynligt, at verdensmesteren igen i år bliver en spiller uden for favoritfeltet, som det var tilfældet sidste år, hvor englænderen Rob Cross vandt.

Det siger Michael Frydendahl, der er formand for PDC Nordic & Baltic og ekspertkommentator for TV3 Sport under VM.

- Det er realistisk, at der kan komme en outsider og vinde igen, for der er kommet mange gode, nye navne frem.

- Selv hvis de bedste spillere trækker nummer 56 på verdensranglisten, så skal man være klar fra start, for alle kan spille dart, når de er nået op på det plan.

- De unge spillere har ikke en skid respekt for de ældre, for de har indstillingen om at ville slå alle. Derfor kan man godt forvente endnu flere tætte kampe i år, siger Michael Frydendahl.

Han understreger dog, at de rutinerede spillere trods alt stadig har en fordel, da de flere gange har stået i lignende kampe på store scener foran rullende kameraer og tusindvis af syngende tilskuere.

Derfor skal opkomlingene slå til tidligt i turneringen, hvis de skal nedlægge de største favoritter.

- Det er mest sandsynligt, at overraskelserne kommer i de første runder, hvor kampene er kortere.

- Hvis man kommer godt fra start, så kan man godt have en stærk spiller på krogen. Over en lang kamp kommer de bedste til at spille sig varme, og så bliver det svært at overraske, siger Michael Frydendahl.

For tredje år i træk er der ingen danske deltagere i turneringen.

Per Laursen var den seneste dansker, der deltog i VM. Han mener også, at mange spillere kan slå hinanden på kryds og tværs i tætte opgør, men han forventer, at forhåndsfavoritterne ikke lader sig narre igen i år.

- Det bliver en af de absolutte topspillere, der vinder. Der er måske fire spillere, som kan vinde turneringen, bredere er toppen heller ikke, selv om der er rigtig mange dygtige spillere, siger Per Laursen.

- Jeg tror mest på Gary Anderson i år, for Michael van Gerwen er ikke så god i øjeblikket, tilføjer han.

VM spilles under forbundet PDC, der på grund af de høje pengepræmier tiltrækker de bedste spillere modsat det andet store, internationale dartforbund, BDO.

Verdensmesteren vinder et beløb på næsten 4,2 millioner kroner.