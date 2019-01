Ekspert spår Tauson gode chancer i finale i Australien

Tenniseksperten Michael Mortensen vurderer Clara Tausons muligheder for at vinde Australian Open som gode.

Når den danske tenniskomet Clara Tauson natten til lørdag spiller finale i juniorrækken i Australian Open, så har hun gode chancer for at vinde.

Det vurderer Michael Mortensen, der er tenniskommentator hos Eurosport, inden Clara Tauson møder fjerdeseedede Leylah Annie Fernandez fra Canada.

- Clara Tauson har rigtigt gode chancer for at vinde Australian Open. Hun møder fjerdeseedede Leylah Annie Fernandez fra Canada, som hun besejrede i den sidste turnering inden Australian Open.

- Det giver hende en god udgangsposition, og Tauson er bare blevet bedre og bedre turneringen igennem, siger Michael Mortensen.

Michael Mortensen vurderer, at den hårdtslående dansker kan bruge en eventuel sejr til at skabe sig en karriere på WTA-touren.

- Hun er en spiller med kvaliteter, som gør, at hun snarest vil etablere sig på WTA-touren. Hun har en god fysik og mestrer stort set alle slag. En sejr i Australian Open vil kunne åbne døren for wildcards til flere seniorturneringer, siger Michael Mortensen.

Clara Tauson spillede sig fredag morgen dansk tid i finalen med en sejr på 6-4, 6-1 over ukraineren Daria Snigur. Danskeren har indtil nu været ganske suveræn i de fleste kampe i turneringen.

Vinder Clara Tauson Australian Open, så bliver det femte gang, at en dansker vinder en grand slam-turnering i juniorrækkerne. Det er tidligere sket for Caroline Wozniacki og Kristian Pless, mens Kurt Nielsen præsterede det to gange.

Clara Tausons finalekamp er programsat til at begynde klokken 02.15 natten til lørdag dansk tid.