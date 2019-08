Ekspert og bror: Wozniacki virker drænet for selvtillid

Tennisstjernen Caroline Wozniacki har haft en elendig 2019-sæson, og natten til tirsdag blev der føjet et nyt trist kapitel til den.

Danskeren tabte allerede i første runde af WTA-turneringen i Cincinnati med cifrene 4-6, 4-6 til den 19-årige ukrainer Dayana Yastremska.

Det er bare en uge siden, at Wozniacki senest tabte til en teenager. Ved Rogers Cup i Toronto tabte hun i anden runde til den 18-årige polske kvalifikationsspiller Iga Swiatek.

Wozniacki er faldet ned som nummer 19 på verdensranglisten og gennemgår en svær periode, medgiver hendes bror, Patrik Wozniacki, der fungerer som ekspertkommentator på TV2 Sport.

- Hun virker til at være drænet for selvtillid og tro på tingene. Der mangler kynisme på breakboldene og de chancer, hun får i løbet af kampene, vurderer Patrik Wozniacki.

Næste planlagte turnering er årets sidste grand slam-turnering, US Open, hvor Wozniacki to gange har været i finalen.

En gentagelse virker lige nu en anelse utopisk, eftersom hun kun har ganske få kampe i benene, og selvtilliden er i bund, men Patrik Wozniacki håber, at hun kan spille sig varm undervejs i New York.

- Det er svært at træne, for det er noget, man skal spille sig til. Jeg håber, at når hun rammer US Open - et sted hvor hun godt kan lide at spille, og hvor publikum elsker hende - at det ligesom kan drive hende.

- Og når hun så endelig har vundet et par kampe, så kan hun blive rigtig farlig, siger Patrik Wozniacki.

US Open begynder 26. august. Turneringen i Cincinnati skulle fungere som opvarmning hertil, men det blev blot til godt halvanden times tennis for Caroline Wozniacki.

Hun brød ellers til 1-0 mod Yastremska, men ukraineren svarede tilbage med fire partier i træk til føring 4-1. Wozniacki fightede sig tilbage på 4-4, men den aggressive Yastremska snuppede så de næste partier og vandt 6-4.

I andet sæt var danskeren oppe med servegennembrud ved stillingen 3-2 og siden 4-3, men derfra var Yastremska stærkest og vandt igen sættet med 6-4.