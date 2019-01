Ekspert frygter for danske resultater midt i konflikt

2019-sæsonen på den internationale badmintonscene er netop skudt i gang med Thailand Masters, hvor kun nogle få danske spillere er med.

Men derefter venter større turneringer i både Malaysia og Indonesien, og dansk badminton står for tiden som en såret patient på grund af den verserende konflikt mellem forbund og spillere.

Badminton Danmark suspenderede i slutningen af november landsholdstræningen, som normalt huser alle landets bedste spillere, fordi man ikke kunne nå til enighed om en ny aftale om fortsat samarbejde.

Det betyder, at de danske spillere i mere end en måned ikke har fået den træning, som de normalt får på elitecentret i Brøndby.

Det vækker bekymring hos den tidligere topspiller Jim Laugesen, der er ekspert for TV2 Sport.

- Det er jo skelsættende. Som det er lige nu, skal spillerne klare sig selv, og vi må se, om spillerne har været i stand til at opretholde den træningsstandard, der altid har været garant for, at Danmark kunne være med i verdenseliten, siger han.

Spillerne har trænet sammen, men deres normale trænere fra Brøndby har ikke kunnet hjælpe dem.

Herredoublen med Anders Skaarup Rasmussen og Kim Astrup spillede sæsonfinalen i december, hvor de selv betalte for at få en træner med til at coache dem i turneringen.

De bedste danske spillere kan godt selv betale en anden træner af egen lomme, men det har alle ikke råd til.

Spillerne kan selvfølgelig hjælpe hinanden med coaching til turneringerne, men det kan komme til at gå ud over egen præstation.

- Badminton er en kompleks sport forstået på den måde, at det er en holdsport, når vi træner, men det er en individuel sport, når vi spiller, siger Jim Laugesen.

- Hvis en spiller har spillet kamp om morgenen, så er det for ham bedst at blive på hotellet og holde fokus på de ting, han skal. Det er ikke at tage ud i en hal igen for at coache en anden.

- Hvis man skal levere de bedste resultater, så skal man give sig selv de bedste forudsætninger.

Set i det lys står spillerne allerede svagt, fordi de selv skal sørge for alt fra visum og hotel til transport.

Han håber, at spillerne og forbundet snart finder en løsning, for ellers kan det have store konsekvenser for dansk badminton.

- Forbundet er jo heller ikke interesseret i, at spillerne ikke kommer ud og spiller turneringer. Den her konflikt er i ingens interesse, lyder det fra Laugesen.

- Både forbund og spillere vil stå rigtig skidt, hvis det her løser sig, og alle er røget så langt ned på ranglisten, at man skal starte forfra.

Han forudser i forvejen, at de danske spillere får svært ved at leve op til de seneste års store triumfer den kommende tid.

- Vi står i en situation, hvor mange af vores bedste spillere er ved at være passé, så vi skal nok acceptere en formnedgang, siger han og peger på Viktor Axelsen som Danmarks bedste kort i jagten på succes.

Damesingle har haltet længe, den med afstand bedste damedouble er opløst grundet familieforøgelse, de to bedste herredoubler stopper, og en ny mixeddoublekonstellation skal finde fodfæste i toppen.