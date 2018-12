Ekspert: Tottenham bliver revet i næsen af rivalerne

Næsten 11 år.

Så længe er det siden, at den engelske fodboldklub Tottenham senest løftede et trofæ. 24. februar 2008 vandt Tottenham Liga Cuppen, men årene siden har været en lang titeltørke.

Den skal afsluttes hurtigst muligt og allerhelst i denne sæson, er ambitionen for manager Mauricio Pochettino, der onsdag aften spiller kvartfinale ude mod Arsenal i Liga Cuppen.

I fire og et halvt år har Pochettino overvejende haft succes i klubben med fine Premier League-placeringer, men endnu har han til gode at sætte prikken over i'et.

- I det samlede billede fylder det da meget i Tottenham, som det også gjorde i Arsenal, indtil Arsenal vandt FA Cuppen for nogle år siden.

- Og Tottenham bliver revet i næsen af de andre topklubber, der siger "tillykke med jeres anden- og tredjepladser, men I vinder jo ikke noget", siger Discoverys Premier League-ekspert Morten Bruun.

Ambitionen om et trofæ har substans. I hvert fald lever Tottenham fortsat i alle turneringer. I Premier League ligger "Spurs" på tredjepladsen, og i FA Cuppen træder de største klubber først ind i januar.

I Champions League kæmpede klubben sig med nød og næppe videre og møder næste år Borussia Dortmund i ottendedelsfinalen, men den største titelchance umiddelbart gemmer sig i Liga Cuppen.

Her er klubben tre sejre fra at løfte trofæet inden mødet med Arsenal.

Morten Bruun pointerer, at Tottenhams motivation kan få et nøk op i tørsten efter revanche for det seneste North London derby 2. december, hvor Arsenal vendte 1-2 til 4-2 i en kamp, hvor bølgerne gik højt på og uden for banen.

- Den gnaver helt sikkert, og de har ikke lyst til at tabe til Arsenal to gange på en måned.

- Det vil da også være fantastisk at vinde Liga Cuppen, men der hvor Tottenham er lige nu, er det jo ikke den turnering, klubben går efter, understreger Bruun.

Manager Pochettino bibeholder da også troen på mesterskabet, selv om de fleste forudser en duel mellem Liverpool og Manchester City, der har henholdsvis seks og fem point mere end Tottenham.

- Vi er i en god position. Vi ligger nummer tre efter 17 runder, og det en kæmpe bedrift.

- Alt er muligt. Se bare hvad der skete i Champions League. Vi havde kun et point efter tre runder, men vi blev ved med at tro på og gik videre i den sidste ende, siger Pochettino.