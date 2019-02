Ekspert: Guldaspiranter og AGF kommer bedst ud af vinduet

Viasat-eksperten Kenneth Emil Petersen vurderer, at FCK, FCM og AGF klarede sig bedst i transfervinduet.

Torsdag lukkede vinterens transfervindue ved midnatstid, og dermed ved de 14 superligaklubber, hvad de har at skyde med i forårssæsonen.

OB mister Kenneth Emil Petersen, der har indstillet karrieren. I stedet har forsvarsspilleren kastet sig ud som fodboldekspert på Viasat. Her fik han torsdag en ilddåb på "deadline day".

- Jeg synes, at FC København, FC Midtjylland og AGF springer i øjnene. De kommer stærkest ud af vinduet, indleder Kenneth Emil Petersen.

Dermed er der for alvor lagt i ovnen til den ventede guldduel mellem FCK og FCM, der fører ligaen an med henholdsvis 47 og 44 point foran Brøndby med 30.

I forfølgelsesjagten har FCM hentet angriberen Junior Brumado, forsvareren Patrick - begge fra Brasilien - samt Rafal Kurzawa, der sidste sommer var med i Polens VM-trup. De to sidste på lejeaftaler.

Evander da Silva Ferreiras kontrakt er gjort permanent, og desuden tillægger Kenneth Emil Petersen det stor værdi, at FCM trods bud på Paul Onuachu stadig har den lange angriber i truppen.

- Evander har allerede vist sig som en spændende spiller, og det jeg har set med Junior Brumado på YouTube, ser også spændende ud. En polsk back, der har været med til VM for Polen, tyder også på kvalitet.

- Og så er det godt for truppens styrke at holde på Onuachu, vurderer Viasat-eksperten.

FCK har købt to spillere, nemlig Robert Mudrazija fra NK Osijek og Guillermo Varela fra CA Penarol.

- Det er spillere, der formentlig kommer til at gøre en forskel, men om det bliver lige nu, ved jeg ikke. De er måske hentet til fremtiden. Varela har et flot cv, men har været skadet, siger Kenneth Emil Petersen.

Han hæfter sig særligt ved klubbens forlængelser samt det, at klubben har holdt på sine største profiler.

- Man har forlænget med Nicolai Boilesen, Rasmus Falk, Dame N'Doye og Jonas Wind og holdt på Robert Skov. Det er vigtigt.

Derfor har Petersen FCK som klar guldfavorit, fordi truppen allerede er god nok til at sætte konkurrenterne til vægs.

- Jeg tror 100 procent på FCK. Der er en ro omkring holdet. Præstationerne er stabile, og bundniveauet er højt. Man har x-faktor i Robert Skov og Viktor Fischer, og Andreas Bjelland har skabt ro i forsvaret, lyder argumenterne.

Lidt længere ned i tabellen kæmper AGF for at nå med blandt de seks bedste, der avancerer til mesterskabsspillet. AGF ligger aktuelt nummer ti med 24 point, mens Randers på sjettepladsen har 28 point.

I jagten på top-6 har AGF tilført Frederik Tingager, Patrick Mortensen og Alexander Munksgaard.

- AGF har haft et stærkt vindue. Tingager kommer til at give defensiv power, Mortensen kommer til at styrke offensiven, og Munksgaard er også meget spændende.

- Men spørgsmålet er, om det kommer for sent, fordi konkurrenter som AaB og OB havde et godt sommervindue og er bedre spillet sammen, lyder det fra Kenneth Emil Petersen.

Forårssæsonen bliver skudt i gang med opgøret mellem AGF og Esbjerg 8. februar.