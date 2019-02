Eks-landsholdsspiller genforenes med Jan Pytlick i Odense

Håndbold: Odense HC udvider trænerteamet markant - sandsynligvis også set fra en økonomisk vinkel.

Fra næste sæson kommer teamet i det fynske ligaprojekt for kvinder til at bestå af en cheftræner og to profilerede assistenter.

Cheftræner Jan Pytlick får således Karen Brødsgaard og Kristian Danielsen som assistenter. Karen Brødsgaard har underskrevet en kontrakt på tre år, mens Kristian Danielsen har underskrevet for to år.

Karen Brødsgaard leder til dagligt ligatropperne i EH Aalborg og har tidligere været assistenttræner for det svenske herrehold Alingsås, som GOG tidligere har mødt i EHF Cuppen. Derudover har Karen Brødsgaard spillererfaring fra håndboldbanen. Den tidligere stregspiller har blandt andet spillet for ligaklubber som Aalborg DH, Viborg HK og Ikast-Bording, inden hun stoppede karrieren i 2010. Karen Brødsgaard var også med til at vinde OL-guld i 2000 og 2004.

- Jeg glæder mig til at skulle arbejde med toppen af poppen inden for dansk håndbold. Odense HC er et fedt projekt, og det er en klub, hvor der er styr på tingene. Jeg glæder mig også meget til at blive genforenet med Jan Pytlick.